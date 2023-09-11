Чехія наростила імпорт російської нафти до найбільшої частки з 2012 року

Чехія використовує все більше російської нафти – у першій половині цього року частка нафти, імпортованої з російського нафтопроводу "Дружба", становила близько 65%, в порівняння з 56% минулого року.

Про це заявила в понеділок Барбора Пуцова, прессекретар державної компанії Mero, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Частка російської нафти в чеському імпорті є найвищою принаймні з 2012 року і в останні місяці продовжує зростати. Чехія, вочевидь, не є винятком у Європі: ще влітку аналітики відзначали, що нафтопереробні заводи в ЄС намагаються забезпечити себе більшою кількістю нафти через побоювання з приводу дефіциту транзиту сировини через Україну.

В Європейському Союзі заборона на імпорт нафти з Росії діє з минулого року. Однак Чехія домовилася про звільнення від санкцій на імпорт російської нафти, яка продається зі знижкою порівняно з нафтою марки Brent.

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Російська нафта надходить до Чехії з двох напрямків, а саме нафтопроводом "Дружба" з Росії через Україну та Словаччину і нафтопроводом IKL, з'єднаним поблизу Інгольштадта, Німеччина, з нафтопроводом TAL з Трієста, Італія.

Спочатку передбачалося, що звільнення від санкцій діятиме до кінця 2024 року. Однак операційний і технічний директор Mero Зденек Дундр нещодавно заявив виданню Práv, що Чехія зрештою зможе імпортувати російську нафту доти, доки не знайде їй заміну. Це буде забезпечено розширенням пропускної здатності трубопроводу TAL в рамках проєкту TAL-PLUS, який має завершитися на початку 2025 року.

Представники ініціативи NO Russian oil заявили, що протягом 2023 року до Чехії було імпортовано нафти на суму 25 мільярдів крон, з яких сім мільярдів крон вони визначили як зайві платежі до російського бюджету. Для підрахунку вони використовували дані з бази даних STAZO про імпорт нафти з Росії та дані про мінімальний відбір російської нафти за контрактом 2013 року.

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За весь 2022 рік трубопроводами "Дружба" і TAL на нафтопереробні заводи в Чехії було поставлено 7,4 мільйона тонн нафти, що приблизно на сім відсотків більше, ніж у попередньому році.

Компанія Mero є власником і оператором чеської частини нафтопроводу "Дружба" і нафтопроводу IKL, а також єдиним перевізником сирої нафти до Чеської Республіки.

У минулому, окрім нафти, Чехія також залежала від поставок газу з Росії. Однак з минулого року в рамках антиросійських санкцій ЄС почав обмежувати імпорт російського газу, і, за даними місцевого Міністерства промисловості і торгівлі, з початку цього року до Чехії не надходило жодного газу з Росії. Його замінили норвезький газ і скраплений природний газ з терміналів у Нідерландах і Бельгії.

Нагадаємо, міністерка енергетики Іспанії Тереза Рібера заявила, що ЄС не має короткострокового плану заборони російський скрапленого газу (СПГ) попри стрімке зростання його імпорту до Євросоюзу.

Раніше Європейська комісія, коментуючи дані про зростання закупівель скрапленого природного газу із Росії державами-членами, повторила заклик до них припинити цю практику.

Європейська правда