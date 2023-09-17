Во Франции разрешат продавать топливо с убытками, чтобы сдержать инфляцию

Французское правительство планирует разрешить АЗС продавать топливо с убытками, отменив закон 1963 года, поскольку оно пытается найти новые пути сдерживания инфляции.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам премьер-министр Франции Элизабет Борн, действие закона будет приостановлено на несколько месяцев. Такой шаг теоретически позволит усилить конкуренцию между дистрибьюторами, которые смогут снижать цены ниже себестоимости и пытаться компенсировать потерянную маржу за счет продажи других товаров и услуг.

"Благодаря этому беспрецедентному мероприятию мы получим ощутимые результаты для французов без субсидирования топлива", - сказала Борн.

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Отмечается, что цены на топливо являются взрывоопасным политическим вопросом во Франции, где повышение сборов в 2018 году вызвало движение "желтых жилетов", которое переросло в многомесячные протесты против уровня жизни.

Напомним:

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидает, что инфляция в еврозоне в следующем году останется выше 3%, что усиливает аргументы в пользу десятого подряд повышения процентной ставки.

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