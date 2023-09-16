В Херсоне без света остаются 6,5 тысяч потребителей - Минэнергетики

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В Херсоне запитали 400 точек доступа, обесточенных после подтопления, без света остаются 6,5 тыс потребителей.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

"В Херсоне продолжается восстановление сетей, поврежденных во время наводнения. Около половины обесточенных многоэтажек микрорайона Остров, который получил наибольшие повреждения, уже подключены к сети. В частности, за прошедшие сутки запитали более 400 точек доступа", - говорится в сообщении.

Однако в городе остаются обесточенными около 6,5 тысячи потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но ремонтные работы замедлены из-за обстрелов.

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Кроме того, в Донецкой области из-за обстрелов отключалась воздушная линия 110 кВ, что привело к обесточиванию более 10 тысяч потребителей.

В Харьковской области энергетикам удалось отремонтировать две воздушные линии 110 кВ, которые были повреждены из-за обстрелов. Это позволило запитать около 11 тысяч потребителей.

"Остается обесточенной часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью", - добавляют в минэнерго.

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Также в Николаевской области по технологическим причинам отключалась воздушная линия 150 кВ, из-за чего краткосрочно отключались 2 ВЭС суммарной нагрузкой 50 МВт.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел разговор со словацким премьером Людовитом Одором. В частности, обсудили энергосистему и поддержку Украины в части импорта электроэнергии в зимний период.