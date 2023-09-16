Россияне в Крыму продают "национализированную" украинскую недвижимость

Так называемые власти Крыма заявили, что планируют продать около 100 украинских объектов недвижимости, в том числе одну, принадлежащую президенту Зеленскому.

Об этом сообщил так называемый спикер госсовета Крыма Владимир Константинов в Telegram.

По словам Константинова, в Крыму уже проведено восемь аукционных процедур по реализации национализированной недвижимости и заключены договоры купли-продажи на сумму более 815 млн рублей.

"Кроме того, в ближайшее время запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это - жилые помещения, включая квартиру супругов Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения. От их реализации в бюджет республики планируются поступления на сумму более 800 млн рублей", - отметил Константинов.

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Добавляется, что в настоящее время на открытых аукционах размещены сообщения о продаже четырех жилых помещений. От их реализации в бюджет Крыма планируются поступления на сумму около 27 млн рублей.

Напомним:

Ранее сообщалось, что оккупационные власти Крыма приняли решение о "национализации" имущества "иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия" - в перечень вошли около 500 объектов недвижимости.

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