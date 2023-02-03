У Криму "націоналізували" 500 об’єктів нерухомості українських фіз- та юросіб, зокрема, олігархів

Так звана влада Криму ухвалила рішення про "націоналізацію" майна "іноземних громадян та держав, які вчиняють щодо Росії недружні дії" – до переліку увійшли близько 500 об’єктів нерухомості.

Про це повідомив так званий спікер держради Криму Володимир Констянтинов у Telegram.

"Робота антитерористичної комісії з виявлення майна поплічників київського режиму у Криму продовжиться", – написав він.

До переліку націоналізованих об’єктів, що належать до різних підприємств та банків, туристичної, спортивної інфраструктури, увійшли, зокрема:

житлові, нежитлові приміщення та земельні ділянки українських банків "Фінанси та кредит", "Укрсиббанк", "Імексбанк", "Піреус банк", "Укрексімбанк" та інших;

база та ділянка на березі морі в Орджонікідзе (Феодосія) футбольного клубу "Динамо Київ";

кінотеатр "Сатурн IMAX" в Ялті (належить екс-прем’єр-міністру Арсенію Яценюку);

пансіонати "Севастополь", "Гірське сонце", "Гірник", "Сонячний", "Світло шахтаря", які належать підприємствам олігарха Ріната Ахметова;

землі та недобудова в Сімеїзі екснардепа Нестора Шуфрича;

Центр водного спорту у Партеніті, який належить олігарху Ігорю Коломойському.

Економічна правда