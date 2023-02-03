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У Криму "націоналізували" 500 об’єктів нерухомості українських фіз- та юросіб, зокрема, олігархів

П'ятниця, 3 лютого 2023, 11:50 - Анастасія Жарикова

Так звана влада Криму ухвалила рішення про "націоналізацію" майна "іноземних громадян та держав, які вчиняють щодо Росії недружні дії" – до переліку увійшли близько 500 об’єктів нерухомості.

Про це повідомив так званий спікер держради Криму Володимир Констянтинов у Telegram.

"Робота антитерористичної комісії з виявлення майна поплічників київського режиму у Криму продовжиться", – написав він.

До переліку націоналізованих об’єктів, що належать до різних підприємств та банків, туристичної, спортивної інфраструктури, увійшли, зокрема:

  • житлові, нежитлові приміщення та земельні ділянки українських банків "Фінанси та кредит", "Укрсиббанк", "Імексбанк", "Піреус банк", "Укрексімбанк" та інших;
  • база та ділянка на березі морі в Орджонікідзе (Феодосія) футбольного клубу "Динамо Київ";
  • кінотеатр "Сатурн IMAX" в Ялті (належить екс-прем’єр-міністру Арсенію Яценюку);
  • пансіонати "Севастополь", "Гірське сонце", "Гірник", "Сонячний", "Світло шахтаря", які належать підприємствам олігарха Ріната Ахметова;
  • землі та недобудова в Сімеїзі екснардепа Нестора Шуфрича;
  • Центр водного спорту у Партеніті, який належить олігарху Ігорю Коломойському.

Економічна правда

Крим нерухомість Ахметов Коломойський
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