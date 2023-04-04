Британия сняла с Фридмана часть обвинений в ходе расследования - FT

Британия остановила расследование по двум из трех первоначальных обвинений против подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана через четыре месяца после его ареста.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) прекратило расследование в отношении Фридмана по подозрению в сговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и сговоре с целью дачи ложных показаний. По словам собеседников издания, ведомство все еще расследует подозрение Фридману в отмывании денег.

По словам одного из собеседников, стороны также спорят относительно ордера на проведение обыска.

Представитель NCA подтвердил, что ведомство больше не ведет расследование по этому делу против "состоятельного 58-летнего россиянина", задержанного во время обысков в его доме в Лондоне в декабре, но не назвал имени Фридмана.

Об аресте олигарха широко сообщалось в декабре, однако агентство отказалось комментировать ордер на арест.

Обвинения, снятые Агентством с Фридмана, касались доказательств, которые Фридман предоставил в поддержку заявления на иммиграцию в Британию своей девушки.

Напоминаем:

Национальное агентство по борьбе с преступностью Британии (NCA) задержало российского олигарха Михаила Фридмана по подозрению в отмывании денег, впоследствии его освободили под залог.

В марте 2022 года Британия решила применить санкции против олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена из-за агрессии РФ против Украины. Вместе они являются соучредителями и акционерами группы LetterOne, а также - Альфа-групп, в которую входит Альфа-банк.