Четверть рассрочек, которые берут украинцы, приходятся на покупку смартфонов - Приватбанк

Клиенты государственного ПриватБанка ежемесячно покупают в рассрочку товары на 1,6 миллиарда гривен, почти четверть из них – на приобретение смартфонов.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

По словам Сергея Макаренко, руководителя Направления торгового эквайринга ПриватБанка, средняя стоимость товаров, приобретаемых по программам рассрочки, составляет немногим более 13 тыс. грн. А общая сумма ссуд по программам банка "Оплата частями" и "Мгновенная рассрочка" составляет почти 1,6 млрд грн.

Почти 23% пользователей услуги онлайн-кредитования ПриватБанка оформляют рассрочку на покупку смартфонов, около 9% – на покупку ноутбуков и другой электроники и компьютерной техники и 6% – на покупку большой бытовой техники.

Реклама:

Оформить рассрочку можно на сайтах и в магазинах всех крупнейших украинских сетей по продаже техники, мобильных телефонов, одежды, обуви и других товаров.

Напоминаем:

Государственный Приватбанк до конца года будет бесплатно отправлять карточки клиентам "Новой почтой".

Реклама: