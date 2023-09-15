OpenAI заявила об открытии офиса в Европе

Компания-творец ChatGPT OpenAI планирует открыть второй офис за пределами США – в столице Ирландии Дублине.

Об этом сообщает Bloomberg.

Генеральный директор Сэм Альтман высоко оценил "впечатляющий рост и прогресс" экосистемы технологий и стартапов Ирландии.

Компания также опубликовала девять списков вакансий в Ирландии на своей странице карьеры и заявила, что планирует расширить команду, чтобы развить операции, доверие и безопасность, выход на рынок, инженерную безопасность и юридическую работу в рамках текущей работы и лучше обслуживать европейский рынок. .

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OpenAI присоединяется к технологическим гигантам, таким как Meta Platforms, Alphabet, LinkedIn и Apple, в создании базы в Ирландии, привлекаемой самыми низкими ставками корпоративного налога в Европе, положением страны в Европейском Союзе и существующими технологиями.

Напоминаем:

Компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI находится на пути к 1 млрд долл. годового дохода, поскольку компании внедряют технологию, лежащую в основе ChatGPT, вызвавшую волну инвестиций в искусственный интеллект.

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