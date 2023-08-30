Річна виручка компанії-творця ChatGPT наблизилася до 1 мільярда доларів
Компанія-розробник чат-боту ChatGPT OpenAI знаходиться на шляху до 1 млрд дол річного доходу, оскільки компанії впроваджують технологію, що лежить в основі ChatGPT, який викликав хвилю інвестицій в штучний інтелект.
Про це пише Bloomberg.
Стартап, який підтримується корпорацією Microsoft, заробляє близько 80 мільйонів доларів щомісяця, розповіло агентству обізнане джерело.
Видання The Information також повідомило про доходи OpenAI, в тому числі про те, що в 2022 році компанія витратила близько 540 млн дол на розробку GPT-4 і ChatGPT.
З моменту дебюту свого бота в листопаді OpenAI співпрацює з компаніями, від молодих фірм до великих корпорацій, щоб впровадити технологію в їхній бізнес і продукти.
Цього місяця компанія запустила корпоративну версію ChatGPT з додатковими функціями та захистом конфіденційності, що стало найзначнішим зусиллям стартапу, спрямованим на залучення широкого кола бізнес-клієнтів та збільшення доходів від свого найвідомішого продукту.
Нагадаємо:
Лідер в розробці та запровадженні штучного інтелекту OpenAI заявив, що випускає версію ChatGPT, орієнтовану на великий бізнес.
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