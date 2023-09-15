Нефть Brent подорожала до 94,47 долларов за баррель

Нефть марки Brent в третий раз подорожала за неделю, поскольку рынок продолжал сворачиваться из-за ограничения предложения из Саудовской Аравии и России.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как изменились цены

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 94,47 долл за баррель, что на 0,77 долл( 0,82%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В четверг цена этих контрактов увеличилась на 1,82 долл (2%), до 93,7 долл за баррель, что является максимумом с 15 ноября.

Реклама:

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали на 0,83 долл (0,92%), до 90,99 долл за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов поднялась на 1,64 долл (1,9%), до 90,16 долл за баррель, это наивысшее значение с 7 ноября.

Что повлияло на цены

На этой неделе Международное энергетическое агентство и Организация стран-экспортеров нефти предупредили, что рынок будет испытывать дефицит до конца года, что способствовало увеличению цен на нефть более чем на 4% после закрытия в прошлую пятницу.

Реклама:

Спрос также удержался из-за роста признаков того, что США, возможно, смогут избежать рецессии, в то время как данные из Китая превосходят оценки экономистов. Это свидетельствует о том, что самый плохой период спада проходит.

Свертывание рынка также отражается на стремительном росте цен на топливо, в частности, дизельное топливо достигает рекордно высокого сезонного уровня в Нью-Йорке.

Напоминаем:

Цены на нефть эталонных марок вернулись к росту в четверг, 14 сентября, после снижения накануне.

Экономическая правда