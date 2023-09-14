Нефть подорожала после падения цен накануне

Цены на нефть эталонных марок вернулись к росту в четверг, 14 сентября, после понижения накануне.

Об этом сообщает enkorr.

Как изменились цены

Ноябрьские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,46 долл (на 0,5%), до 92,34 долл за баррель. За день до этого Brent подешевела на 0,18 долл (на 0,2%) – до 91,88 долл за баррель.

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Октябрьские фьючерсы на WTI в настоящее время дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на 0,51 долл (0,58%) – до 89,03 долл за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на 0,32 долл (на 0,4%) и достиг 88,52 долл за баррель.

Что повлияло на цены

Снижению котировок 13 сентября способствовали данные о неожиданном повышении нефтяных резервов в Соединенных Штатах. Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,96 млн баррелей – до 420,59 млн баррелей.

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Товарные запасы бензина выросли на 5,56 млн баррелей и составили 220,31 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,93 млн баррелей, до 122,53 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,48 млн баррелей, уменьшения запасов бензина – на 850 тыс баррелей и повышения запасов дистиллятов – на 1,4 млн баррелей.

Кроме того, давление на котировки оказывали данные об ускорении инфляции в Штатах. Потребительские цены (индекс CPI) в стране в августе выросли на 3,7% по отношению к аналогичному месяцу прошлого года. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,2% в июле.

Между тем, рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился в августе до минимальных с сентября 2021 года 4,3% в годовом выражении после подъема на 4,7% в июле и совпал с ожиданиями аналитиков.

Напоминаем:

Цены на нефть 11 сентября снизились, поскольку укрепление доллара и экономические беспокойства в Китае оказали влияние на перспективы спроса, но из-за длительного сокращения поставок Саудовской Аравией и Россией Brent держится выше 90 долларов за баррель.