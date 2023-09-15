Правительство уже выделило 60 миллиардов на скорейшее восстановление регионов

Денис Шмигаль

На скорейшее восстановление регионов Кабинет министров выделил уже 60 млрд грн, задача местных властей – их эффективное использование.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания Президиума Конгресса местных и региональных властей.

Глава правительства уточнил, что на совещании сосредоточились на актуальных вопросах Харьковской области.

"Харьковщине мы выделили 3,56 млрд из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на восстановление населенных пунктов, инфраструктуры жилищного и общественного назначения. Еще 4,4 млрд грн перечислили в этом году целевых субвенций. Из резервного фонда регион получил 1,3 млрд грн на строительство фортификаций", – сообщил Шмигаль.

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Премьер добавил, что Харьковская область является лидером по поданным заявлениям на компенсацию за поврежденное и разрушенное жилье єВідновлення: более 16 тыс заявлений. В то же время, нужно ускорить работу местных комиссий для обработки заявлений.

Относительно разминирования. Всего в процесс в стране вовлечено 26 машин, из которых на Харьковщине – 6. Правительство находится в постоянном диалоге с партнерами для поставки новой техники.

Шмигаль также отметил приоритетные расходы для местных бюджетов: безопасность и оборона, социальные пособия, медицина, образование, критическая инфраструктура, быстрое восстановление.

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Напоминаем:

Кабинет Министров на заседании 29 августа принял постановление о перераспределении субвенции на реализацию проектов обновления в регионах. Общая сумма финансирования будет составлять 1,7 миллиарда гривен.