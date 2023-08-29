Все разделы
Укр / Рус

Правительство направит 1,7 миллиарда на проекты восстановления в регионах

Вторник, 29 августа 2023, 14:16 - Анастасия Жарикова
 
правительственный портал

Кабинет Министров на заседании 29 августа принял постановление о перераспределении субвенции на реализацию проектов обновления в регионах. Общая сумма финансирования будет составлять 1,7 миллиарда гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, на скорейшее восстановление правительство выделило беспрецедентное финансирование – более 43 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

"Сегодня принимаем важное постановление о перераспределении субвенции в 1,7 млрд грн на реализацию проектов восстановления в регионах", - сказал Шмигаль на заседании правительства.

Реклама:

Это средства Европейского инвестиционного банка, которые будут направлены в бюджеты городских, сельских и поселковых общин на подконтрольной Украине территории.

Напоминаем:

Финансовую помощь на восстановление поврежденного боевыми действиями жилья по программе "єВідновлення" получат 10 тысяч семей. Общая сумма выплат на строительные материалы или ремонт составляет 836 миллионов гривен.

Реклама:

К середине мая в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ в составе госбюджета поступило 61,6 миллиарда гривен.

Кабмин местные бюджеты война ЕИБ
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
Тарифы на тепло для населения не будут повышаться до апреля 2024 года 22 августа 2023, 18:14
Украина планирует создать еще 9 пунктов пропуска на границе с ЕС 22 августа 2023, 17:47
АРМА просит Кабмин назначить государственного управляющего Одесским НПЗ 22 августа 2023, 16:17
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте