Правительство направит 1,7 миллиарда на проекты восстановления в регионах

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Кабинет Министров на заседании 29 августа принял постановление о перераспределении субвенции на реализацию проектов обновления в регионах. Общая сумма финансирования будет составлять 1,7 миллиарда гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, на скорейшее восстановление правительство выделило беспрецедентное финансирование – более 43 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

"Сегодня принимаем важное постановление о перераспределении субвенции в 1,7 млрд грн на реализацию проектов восстановления в регионах", - сказал Шмигаль на заседании правительства.

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Это средства Европейского инвестиционного банка, которые будут направлены в бюджеты городских, сельских и поселковых общин на подконтрольной Украине территории.

Напоминаем:

Финансовую помощь на восстановление поврежденного боевыми действиями жилья по программе "єВідновлення" получат 10 тысяч семей. Общая сумма выплат на строительные материалы или ремонт составляет 836 миллионов гривен.

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К середине мая в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ в составе госбюджета поступило 61,6 миллиарда гривен.