Россия впервые доставила СПГ в Китай через Арктику

Российский "Газпром" доставил свой первый груз сжиженного природного газа (СПГ) по арктическому Северному морскому пути в Китай через месяц после начала поставок.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что РФ уже давно рассматривает этот маршрут, который пролегает от Мурманска у границы с Норвегией на восток до Берингова пролива возле Аляски, как альтернативу Суэцкому каналу.

"Хотя этот маршрут является физически сложным, он может сократить время морских перевозок между Европой и Азией в то время, когда торговля РФ с западными странами находится на самом низком уровне со времен холодной войны после полномасштабного вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

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Согласно данным, танкер "Великий Новгород" был загружен сжиженным природным газом с завода "Портовая СПГ" на Балтийском море 14 августа.

Сейчас он пришвартован возле терминала Таншань Цаофейдянь в провинции Хэбэй.

Напомним:

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ЕС в этом году намерен импортировать рекордные объемы сжиженного природного газа из России, несмотря на то, что блок стремится отказаться от российского ископаемого топлива до 2027 года.