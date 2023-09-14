ВАКС оставил Насирова под стражей, но уменьшил залог до 130 миллионов

Судьи ВАКС частично удовлетворили ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей экс-главы ГФС Романа Насирова, которого обвиняют в получении взятки в 722 млн грн за возмещение НДС компаниям Олега Бахматюка.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

Судьи продлили содержание Насирова под стражей до 12 ноября, но вместо установленных ранее 261 млн грн залога теперь он должен внести 130 млн грн, отметили в ЦПК.

При этом, в случае внесения залога, Насиров будет обязан прибывать по вызову в суд, не отлучаться за пределы Киева без разрешения суда, воздержаться от общения со свидетелями, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

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"Сам Насиров утверждал, что ни он, ни его родственники не имеют возможности внести залог, поскольку размер залога в 261 грн. млн не соответствует его имущественному положению. Максимальная сумма, которую он может внести, составляет 10 млн грн.

Кроме этого он якобы имеет проблемы со здоровьем, а в СИЗО ему не могут обеспечить надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Напомним:

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Ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил до 23 сентября срок содержания под стражей бывшего главы ГФС Романа Насирова с альтернативой залога в размере 261 млн грн.

Дело о 21 млн евро и 5,5 млн долл (всего более 722 млн грн) взятки для экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и его советника направили в суд.