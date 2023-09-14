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British American Tobacco закрыла сделку по продаже бизнеса в РФ и Беларуси

Четверг, 14 сентября 2023, 18:30 - Алексей Павлыш
 
getty images

Табачный гигант British American Tobacco (BAT) официально объявила о завершении продажи российского и белорусского бизнеса.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Продажа была осуществлена в соответствии с местным и международным законодательством после получения всех необходимых разрешений", - заявили в BAT.

Напомним:

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Накануне British American Tobacco (BAT) заявил, что заключил соглашение о продаже своих российского и белорусского бизнесов.

Покупателем является консорциум во главе с членами руководства BAT в России, который после завершения сделки будет полностью владеть обоими предприятиями. После завершения сделки эти предприятия теперь будут известны как ITMS Group.

В портфель BAT входят бренды сигарет Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike, а также марки устройств для нагревания табака glo и стики neo.

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Экономическая правда

табак компании Россия
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