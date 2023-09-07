У держбюджеті-2024 не передбачено збільшення податків – Марченко
Проєкт державного бюджету на 2024 рік не супроводжуватиметься проєктом закону про внесення податкових змін для збільшення доходів.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі національного телемарафону.
"Ми не маємо наміру вносити окремі зміни до Податкового кодексу. Ми вважаємо, що податкова система має бути стабільною під час війни", - сказав міністр.
Марченко підтвердив, що стововно податку на доходи фізичних осіб Мінфін збирається перерозподілити "військовий" ПДФО (з виплат у секторі оборони - військових та правоохоронців), який наразі спрямовується у місцеві бюджети. Та спрямувати його в загальний фонд державного бюджету на сектор безпеки та оборони.
"Тобто ті надлишки коштів, які зараз формуються в частині військового ПДФО, які осідають на рахунках місцевих бюджетів, вони мають працювати на сектор безпеки і оборони", - пояснив міністр.
За його словами, з цього питання ще триває дискусія.
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