Обновление поездов Интерсити "Укрзализныця" хочет доверить корейцам или японцам

"Укрзализныця" ведет переговоры с Кореей и Японией по обновлению поездов Интерсити.

Об этом сообщила директор по международным представительствам "Укрзализныци" Александра Василенко.

"Мы рассматриваем обновление парка поездов Интерсити. И здесь очень активно говорим, конечно, с представителями Кореи, поскольку мы уже имеем определенные образцы и получили достаточно привлекательное предложение. Но это вопрос переговорного процесса и максимальной прозрачности и конкурентоспособности этих предложений. Поэтому сказать, что это будет только Корея, я не могу", - пояснила она.

Также, по словам Василенко, рассматриваются и предложения японской стороны. Япония, в частности, обладает серьезной технологией скоростного сообщения.

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В то же время, подчеркнула она, в сфере как коммерческого подвижного состава (вагоны, полувагоны, хоппер-зерновозы), так и пассажирского подвижного состава, происходит сотрудничество с украинскими предприятиями.

Напоминаем:

В июне "Укрзализныця" заявила, что получит финансирование на сумму 200 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках проекта "Чрезвычайная поддержка украинской железной дороги".

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Проект будет способствовать восстановлению и модернизации железнодорожной инфраструктуры.