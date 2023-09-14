По итогам года безработица в Украине снизится до 19% - Минэкономики

Министерство экономики прогнозирует, что по итогам этого года безработица в Украине снизится до 19%.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Один из важных вопросов, на котором мы сейчас сфокусированы - преодоление безработицы в Украине. По итогам текущего года мы прогнозируем, что уровень безработицы снизится до 19%, однако это достаточно высокий показатель", – отметила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко во время онлайн встречи с Еврокомиссаром по занятости и социальным правам Николасом Шмидтом.

Она добавила, что для решения проблемы правительство ввело ряд программ по улучшению ситуации на рынке труда - грантовые программы для предпринимателей и желающих открыть собственный бизнес, ключевым условием для получения грантовой поддержки бизнесом является создание новых рабочих мест. Также действуют обучающие программы и программы переквалификации.

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"Считаем, что все стороны социального диалога - работодатели, профсоюзы, органы власти должны присоединиться и объединить усилия для решения проблемы безработицы", - подчеркнула Свириденко.

В ходе встречи стороны обсудили подготовку Плана Украины в рамках работы над программой Ukraine Facility ЕС, важным аспектом которого является социальный диалог, перспективы реформирования трудового законодательства и поддержки со стороны западных партнеров адаптации отечественного законодательства к современным условиям, предстоящий визит в Киев делегации Европейской конфедерации профсоюзов. .

Напоминаем:

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Согласно последнему макропрогнозу Нацбанка, на 2023 год регулятор закладывает безработицу в размере 19% с постепенным сокращением этого показателя до 16,9% и 14,4% соответственно в последующих годах.

Национальный банк оценил уровень безработицы в Украине в 2022 году в 25-26%.