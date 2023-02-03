Кількість безробітних в Україні сягає 2,9 млн осіб – НБУ

Національний банк оцінив рівень безробіття в Україні в минулому році в 25-26%.

Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

"Рівень безробіття у середньому за 2022 рік оцінено в 25–26%, що відповідає загальній кількості безробітних у 3.2 млн осіб", – йдеться в документі

У Нацбанку підкреслили, що навіть без урахування мігрантів оцінка середнього рівня безробіття за 2022 рік практично незмінна – 25–26%.

Також в регуляторі додали, що хоча динаміка внутрішньоукраїнського безробіття в IV кварталі погіршується після поліпшення в ІІІ кварталі, кількість безробітних оцінено в середньому в 2,9 млн осіб (без урахування тих, хто виїхав з України).

Нагадуємо:

Дефіцит електроенергії в Україні внаслідок російських обстрілів спричинить додаткову зміну інфляції на 3 відсоткових пункти у середині 2023 року, а до кінця року додаватиме 2 в.п. до темпів зростання цін, але темпи інфляції будуть все одно меншими, ніж у 2022 році.

Масовані атаки Росії по український енергетичній інфраструктурі негативно впливають на економічну діяльність та можуть "забрати" 1,9-3,6 відсоткових пункта ВВП.

Економічна правда