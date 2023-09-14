Укрзализныця запустила новый поезд в Варшаву

"Укрзализныця" запустила новый поезд из Равы-Русской в Варшаву.

Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

Поезд будет курсировать ежедневно и перевозить всего 500 пассажиров в обоих направлениях.

"Это альтернативное железнодорожное сообщение со столицей Польши. Этот поезд сможет ежедневно обеспечить перевозку почти 500 пассажиров в целом в оба направления. На станции Рава-Русская будет организована удобная пересадка на поезда, которые будут доставлять пассажиров во Львов", - говорится в сообщении.

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Также "Укрзализныця" ожидает, когда Польша согласится открыть между Киевом и Варшавой еще один дополнительный маршрут.

"Ожидаем также от польских коллег согласования открытия между Киевом и Варшавой дополнительного маршрута поезда, сформированного из вагонов стандартного для Украины габарита. В мае 2023 года такой поезд уже совершил тестовое курсирование", - говорится в сообщении.

Запуск этого маршрута позволит в 2-3 раза увеличить предложение мест для прямого сообщения между столицами двух стран.

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Напоминаем:

Украинская и польская железные дороги договорились развивать перевозки между странами. Соответствующее соглашение подписали 28 августа. Это первое с 1994 года соглашение такого уровня между железными дорогами двух стран.

Одним из принципов соглашения является обеспечение сторонами безопасных и бесперебойных перевозок пассажиров и грузов.







