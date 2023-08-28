Украинская и польская железные дороги договорились развивать перевозки между странами: детали соглашения

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Польская и украинская железные дороги договорились о совместной работе по развитию пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок между странами для увеличения экспортно-импортного потенциала.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Соответствующее соглашение между "Укрзализныцей" и польским оператором "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (PKP S.A.) подписали 28 августа. Это первое с 1994 года соглашение такого уровня между железными дорогами двух стран.

"Делаем очередной важный шаг к укреплению партнерства и развитию железнодорожных перевозок между Украиной и Польшей. Вместе мы продолжим развивать пограничную инфраструктуру и увеличивать пассажиро- и грузооборот между нашими странами, что в итоге будет иметь положительный эффект для наших железных дорог и национальных экономик Украины и Польши", - отметил глава УЗ Евгений Лященко.

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"В соответствии с положениями соглашения PKP S.A. проработает меры для заключения отдельных соглашений с АО "Укрзализныця" в сфере управления железнодорожной инфраструктурой, грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок. Также с целью разработки проектов отдельных соглашений стороны создадут совместные рабочие группы.

Одним из принципов соглашения является обеспечение сторонами безопасных и бесперебойных перевозок пассажиров и грузов", - говорится в сообщении.

Также стороны договорились, что перегрузка грузов в вагоны другой ширины колеи или перестановка вагонов на тележки другой ширины колеи осуществляется не только принимающим перевозчиком на пограничной станции, находящейся на территории его государства, но и, при условии согласования, такие операции могут осуществляться перевозчиком, который сдает груз, на пограничной станции, находящейся на его территории.

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Обслуживание поездов локомотивной тягой между пограничными станциями для грузового сообщения в обоих направлениях будет осуществляться локомотивами и локомотивными бригадами УЗ и компании PKP S.A. с соблюдением паритета 50/50, добавили в украинской компании.

Напомним:

"Укрзализныця" заявила об обновлении международной команды - Александру Василенко назначили директором представительства за рубежом, а Михаил Пластун возглавил Ukrainian Railways Cargo Poland.

Экономическая правда