ВАКС заочно арестовал экс-министра здравоохранения Степанова

Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу бывшего министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

Степанова подозревают в завладении более 450 млн грн, когда он возглавлял государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина".

Дело ведут НАБУ и САП.

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Сообщается также, что ранее ВАКС отправил под круглосуточный домашний арест руководителя департамента "Полиграфкомбината", ответственного за международные соглашения, Сергея Ферлия.

"Он единственный фигурант, который находится в Украине", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

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На полиграфкомбинате "Украина" разоблачена масштабная международная схема завладения средствами госпредприятия в 2013-2016 годах при производстве паспортов граждан Украины, ID-карт, водительских удостоверений.

Схему раскрыли благодаря сотрудничеству в рамках международной следственной группы из следователей Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста.

На организации схемы разоблачили семь человек, в том числе экс-министра здравоохранения Максима Степанова, который возглавлял ГП "Полиграфический комбинат "Украина" с 2011 по 2016 годы.

Как раз в 2013 году заканчивалась многолетняя эпопея, когда Кабмин пытался преодолеть монополию консорциума "ЕДАПС" в сфере производства бланков документов, в частности паспортов.

В ноябре 2012 года был принят закон о Едином государственном демографическом реестре, который предусматривал внедрение электронных биометрических паспортов. Автором соответствующего законопроекта был Василий Грицак (заместитель главы Государственной миграционной службы), которого украинские СМИ связывали с концерном "ЕДАПС".

В июне 2013 года "ЕДАПС" выиграл тендер на производство биометрических паспортов.

Однако 12 июня 2013 года Кабмину удалось отменить постановление, которым утверждались единые образцы бланков биометрических документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус. А 15 июня Антимонопольный комитет Украины отменил результаты конкурса Государственной миграционной службы на закупку биометрических паспортов у "ЕДАПСа".