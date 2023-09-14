Россиян массово завозят на оккупированные территории Украины, суля большие зарплаты 

В России процветает бизнес с трудоустройством россиян на оккупированных территориях, во что вкладываются деньги через рекрутинговые агентства неизвестными конечными заказчиками.

Такой вывод можно сделать с расследования российских СМИ, которые изучали проблему всплеска трудовой миграции, который зафиксирован в Центральном федеральном округе, Сибири и на юге России.

На официальном уровне эту проблему предпочитают не фиксировать. В частности, в Росстате заявили, что пока не предоставляют статистику по оккупированным регионам. Хотя, как пишут СМИ, оккупированные регионы должны передавать статистику, в том числе - о численности рабочей силы и зарплатах.

В то же время, об этом пишет Банк России в докладе "Региональная экономика", на что обратили внимание российское издание "Ведомости".

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Переток трудовых мигрантов на оккупированные территории Банк России выявил методом опроса предприятий. Сколько всего было опрошено компаний, в докладе не уточняется.

Издание также изучило рекрутинговый сайт HeadHunter и выявило размещение сотен вакансий, которые предлагают работу якобы в Ростове-на-Дону, Таганроге и других приграничных с Украиной городах. Но в тексте вакансии уточняется, что "работа будет вестись преимущественно на объектах Мариуполя, Бердянска" и других оккупированных городов.

При этом, "работодатели" готовы вкладывать в этот бизнес деньги, предлагая зарплаты, которые ощутимо выше, чем российских регионах.

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Так, например, при средних начислениях по России в июне 76 604 руб, в оккупированных регионах предлагают поработать за 180 тыс рублей в месяц.

При этом, уровень вложений в оккупированные территории очевидно не связан с потребностями местной экономики. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из заявлений о дефицит кадров в данных регионах.

Россияне же завозят туда водителей, грузчиков, рабочих для сельского хозяйства и строителей и горнорабочих для работы в горной промышленности, что указывает на выкачивание ресурсов из оккупированных территорий.

"Уровень зарплат в новых регионах растет опережающими темпами, поскольку они получили крупное финансирование", - рассказал "Ведомостям" ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков.

Напоминаем:

Пропагандистские российские СМИ открыто признают, что РФ вывозит зерно и другой урожай с оккупированных территорий Украины.

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