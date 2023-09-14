В Киеве разоблачили застройщика, уклонившегося от уплаты 4,8 миллиона налога

Детективы Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении руководителю одной из столичных строительных компаний, систематически занижавшему налог на прибыль.

Об этом сообщают пресс-службы БЭБ и Киевской городской прокуратуры.

Аналитики Бюро установили, что должностные лица компании в течение длительного времени вносили ложные данные в отчетные документы, чтобы уклониться от уплаты налога.

"Да, для минимизации налоговых обязательств предприниматель безосновательно внес в официальные документы расходы на юридические услуги, проживание в отеле, аренду, услуги по перебазированию строительной техники и т.п., которые на самом деле не предоставлялись", - добавили в прокуратуре.

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Благодаря этим действиям застройщик не доплатил государству более 4,8 млн. грн.

В ходе досудебного расследования чиновник признал свою вину и добровольно возместил нанесенный государству ущерб в полном объеме.

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Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили компанию, которая завозила военную амуницию в Украину вроде бы для нужд ВСУ. На самом же деле шлемы и бронежилеты продавали через сеть розничных магазинов.