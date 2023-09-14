Южная Корея будет инвестировать в восстановление украинского энергосектора

Южная Корея с начала большой войны предоставила Украине 10 грузов гуманитарной помощи энергетическому сектору и заинтересована в инвестициях в восстановление энергосектора.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В частности, Украина получила 20 резервных электростанций и 5 мини-экскаваторов, которые используются в частности в рамках масштабной ремонтной кампании на энергетических объектах.

Помимо этого, ЧАО "Укргидроэнерго" и Корейская корпорация водных ресурсов (K-water) заключили Меморандум, предусматривающий сотрудничество в экспериментальном проекте по восстановлению Каховской ГЭС.

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Накануне министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с корейской делегацией во главе с министром земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Вон Хи Рёнгом.

Представителям Кореи продемонстрировали последствия прицельных российских атак, подвергшихся энергетическим объектам, и состояние энергосистемы Украины.

В ходе встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве в сфере гидроэнергетики, а также обсудили сотрудничество в ядерной отрасли и потенциал сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии, в частности, ветровой и солнечной энергетики.

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Министр Вон Хи Рёнг отметил заинтересованность корейских инженерных и конструкторских компаний в инвестициях в восстановление украинского энергосектора.

Вскоре Украину также посетит министр торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.

В рамках его визита планируется обсуждение конкретных проектов сотрудничества по возобновлению украинского энергосектора с учетом необходимости внедрения механизмов децентрализации генерации, а также систем учета и разумного потребления электроэнергии в Украине.

Напоминаем:

Президент Южной Кореи Юн Сок Йол заявил о предоставлении Украине 2,3 млрд долл. финансовой помощи на восстановление с 2025 года.