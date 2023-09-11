Нефть подешевела после резкого повышения цен на прошлой неделе

Цены на нефть 11 сентября снизились, поскольку укрепление доллара и экономические беспокойства в Китае оказали влияние на перспективы спроса, но из-за длительного сокращения поставок Саудовской Аравией и Россией Brent держится выше 90 долларов за баррель.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Нефть Brent упала на 15 центов, или 0,2%, до 90,50 долларов за баррель до 06:44 по Гринвичу.

Реклама:

Американская нефть West Texas Intermediate в США подешевела на этот же сам на 43 цента или 0,5% до 87,08 долларов за баррель.

Что повлияло на цены

"Беспокойство по поводу экономического роста Китая повлияло на настроения среди сырьевых товаров", — говорится в записке аналитиков ANZ.

Реклама:

Они объяснили, что этот шаг был усилен укреплением доллара США (выросшего 8 недель подряд), из-за чего аппетит инвесторов был низким.

Цены на нефть выросли за последние две недели подряд, а Brent в пятницу установилась на самом высоком уровне с ноября после того, как на прошлой неделе Саудовская Аравия и Россия объявили о добровольном сокращении поставок на 1,3 миллиона баррелей в день до конца года.

На этой неделе Международное энергетическое агентство и Организация стран-экспортеров нефти должны опубликовать свои ежемесячные отчеты, и любые признаки высокого спроса, скорее всего, приведут к росту цен на нефть.

На прошлой неделе в США добавили нефтяную вышку впервые с июня, но общее количество все равно уменьшилось на 127, или на 17% по сравнению с прошлым годом.