Венгрия обвинила Украину в инфляции на 0,5%

Повышение Украиной платы за транзит российской нефти в Венгрию привело к росту цен на топливо, что добавило к значению инфляции 0,5% в стране.

Об этом на брифинге для СМИ заявил руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана - Гергели Гуйяш, передает Reuters.

По словам Гуйяша, "повышение транзитного сбора идет вопреки всем ориентирам и рекомендациям".

"Есть некоторые тревожные признаки, которые в основном связаны с более высокими, чем раньше, ценами на топливо. Основной причиной этого является то, что нам приходится импортировать топливо в пять раз дороже по трубопроводу через территорию Украины. Повышение транзитного тарифа противоречит всем критериям и рекомендациям", - заявил он.

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Как отмечает Reuters, в августе годовая инфляция в Венгрии замедлилась до 16,4% с более 25% в первом квартале. Но оказалась несколько выше ожиданий.

Это ударило по потреблению, поскольку реальная заработная плата в Венгрии в этом году упала, вопреки значительному повышению зарплат.

В то же время Венгрия по-прежнему ожидает, что инфляция упадет до однозначных цифр до конца этого года, вероятно, в ноябре. Просто несколько позже, чем ожидалось ранее.

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Напоминаем:

В конце 2022 года Брюссель предупредил, что приостановит большую часть региональной помощи Венгрии, поскольку правительство премьер-министра Виктора Орбана не ввело реформы, направленные на обеспечение независимости судебной системы страны.

Еврокомиссия достигла общего соглашения с Будапештом по финансированию бюджетного периода 2021-2027 годов. Однако основная часть из 22 млрд будет выплачена после выполнения ряда условий по верховенству права.

При этом Венгрия постоянно блокирует санкции ЕС против России.

Кроме того, в Венгрии неоднократно заявляли, что Будапешт не намерен отказываться от российских энергоносителей, которые получает по одним из самых низких в Европе ценах.

В конце августа Венгрия заявила, что может запретить импорт всей украинской сельхозпродукции, чтобы защитить внутренний рынок.