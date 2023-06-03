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Венгрия не собирается отказываться от российского газа и нефти

Суббота, 3 июня 2023, 15:13 - Игорь Пилипив

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не намерен отказываться от российских энергоносителей, но ведет переговоры и с другими их производителями с целью диверсификации поставок.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".  

По словам Сийярто, Венгрия не собираемся заменять российские поставки - ни по нефти, ни по газу. 

"Россия была для нас надежным партнером: и "Газпром", и производители нефти. Другой вопрос - диверсификация. Но, с нашей точки зрения, это не означает, что мы хотим заменить один источник другим. Диверсификация для нас означает, что мы ищем и другие источники, но не с целью замены российских ресурсов", - сказал Сийярто.

Министр добавил, что Азербайджан и Турция рассматриваются Будапештом, как поставщики, которые могут обеспечивать дополнительные объемы газа и с которыми Венгрия ведет переговоры.

Напомним:

Венгрия остается единственной из стран-соседей Украины, которая до сих пор сохраняет односторонние ограничения против украинского сельскохозяйственного импорта.

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