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Украина рассчитывает на поддержку Словакии по импорту электроэнергии зимой

Четверг, 14 сентября 2023, 09:30 - Анастасия Дячкина
 
Денис Шмигаль

Премьер-министр Денис Шмигаль провел разговор со словацким премьером Людовитом Одором. В частности, обсудили энергосистему и поддержку Украины по части импорта электроэнергии в зимний период.

Об этом сообщил Денис Шмигаль в Telegram.

"Энергетика. Украинские и словацкие операторы в тесном содействии. Рассчитываем на поддержку Словакии зимой в части импорта электроэнергии", – написал премьер.

Шмигаль добавил, что Украина работает совместно с Европейской комиссией по решению вопроса экспорта украинской агропродукции и "будет благодарна Словакии за содействие в снятии всех ограничений на экспорт украинского зерна".

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Кроме этого, украинский премьер предложил Братиславе вместе реализовывать проекты развития пунктов пропуска на общей границе. Это будет способствовать укреплению нашего экономического сотрудничества.

Напоминаем:

Словакия намерена поддержать Украину в экспорте зерна на мировые рынки, если это не будет сделано за счет собственного сельскохозяйственного сектора.

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Кабмин электроэнергия Словакия агросектор
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