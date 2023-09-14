Генсек ООН намерен обсудить "зерновое соглашение" с Зеленским, Эрдоганом и Лавровым

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил о готовности делать все возможное для возобновления черноморской "зерновой инициативы" тв намерен обсудить этот вопрос со всеми сторонами соглашения на полях генассамблеи

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"На следующей неделе я буду принимать президента Зеленского, президента Эрдогана, министра Лаврова. И, безусловно, этот вопрос будет обсуждаться", - сказал генсек ООН.

"Я не буду говорить, настроен ли я оптимистично или пессимистично, но вы можете быть уверены, что я по-прежнему полон решимости сделать все возможное, чтобы возобновить Черноморскую инициативу, экспорт украинской продукции и продолжить работу для облегчения, в рамках санкционного режима , экспорта российской агропродукции и удобрений", - добавил он.

Реклама:

На следующей неделе главы государств и правительств соберутся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на Генассамблею.

Напоминаем:

ООН ведет тайные переговоры с Российской Федерацией о заключении соглашения, в рамках которого в обмен на возобновление зернового соглашения террористическому режиму Владимира Путина будут отменены краеугольные санкции, введенные после широкомасштабного вторжения в Украину.

Реклама: