Adobe разворачивает ИИ-функции и планирует повышение цен на свои продукты

reuters

После месяцев тестирования Adobe открыла доступ к ряду функций генеративного искусственного интеллекта в своем программном обеспечении, планируя повысить цены, но также платить участникам, чья работа помогает сделать эти функции возможными.

Об этом пишет Reuters.

Adobe разрабатывает Photoshop и другие инструменты для редактирования, которые составляют основу ее бизнеса по продаже программного обеспечения по подписке Creative Cloud. В течение последних шести месяцев компания постоянно добавляет новые функции искусственного интеллекта в эти программы, например, возможность генерировать изображения из текста.

Adobe сообщила, что цены на многие ее продукты по подписке вырастут на 2-5 долларов в месяц, начиная с ноября.

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Клиенты Adobe получат определенное количество "кредитов" для использования генеративных функций ИИ. После того, как эти "кредиты" будут использованы, пользователи могут заплатить за большее количество или продолжить использование функций, но с меньшей скоростью.

Adobe также заявила, что будет платить участникам своих баз данных стоковых изображений, которые используются для обучения своих систем ИИ.

В этом году Adobe выплатит единовременный бонус "контрибьютора" художникам на основе того, сколько изображений они внесли в базу данных Adobe и сколько раз их изображения были лицензированы традиционными способами в период с 3 июня 2022 года по 3 июня 2023 года.

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После этого Adobe начнет выплачивать бонус ежегодно за обучение с использованием ее систем искусственного интеллекта.

Напомним:

Компания Adobe Inc заявила, что добавляет технологию искусственного интеллекта (ИИ) для создания изображений в Photoshop, свое флагманское программное обеспечение для редактирования изображений.

Экономическая правда