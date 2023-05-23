Adobe добавляет функции искусственного интеллекта в Photoshop

Компания Adobe Inc во вторник заявила, что добавляет технологию искусственного интеллекта (ИИ) для создания изображений в Photoshop, свое флагманское программное обеспечение для редактирования изображений.

Об этом пишет Reuters.

"Компания заявила, что это стало началом большого толчка к добавлению таких технологий в свой пакет программ, ориентированных на творческих профессионалов.

Хотя такие программы, как Dall-E от OpenAI, покорили общественность благодаря преобразованию текстовых подсказок в изображения, они еще не получили широкого применения в крупных корпорациях из-за юридических вопросов относительно данных, используемых для разработки систем", - пишет агентство.

Adobe пытается решить эти проблемы с помощью базовой технологической системы под названием Firefly, которая была специально создана с использованием легальных данных изображений и которую, по словам представителей компании, можно использовать в коммерческих целях.

Adobe тестировала систему около шести недель на отдельном веб-сайте, а во вторник заявила, что добавит основанные на ней функции в Photoshop.

Одна из новых функций будет называться "Генеративная заливка" и позволит пользователям расширить оригинальное изображение, которое было обрезано слишком близко к компьютерному контенту, или добавить функции на основе текстового описания.

Например, эта функция может сфотографировать один цветок и превратить его в цветочное поле с горным хребтом позади.

Технический директор по цифровым медиа в Adobe Эли Гринфилд заявил, что цель инструмента - не заменить художников-графиков, а ускорить создание ими новых изображений из нескольких идей.

"Раньше им пришлось бы тратить драгоценные часы на поиск в фотоархивах и сшивание кусков существующих изображений вручную.

Это значительно ускоряет работу", - сказал он.

Экономическая правда