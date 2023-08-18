WhatsApp разрешит пользователям отправлять фото в HD-качестве

Мессенджер WhatsApp получит обновление, которое позволит пользователям обмениваться фотографиями в формате HD - обновление станет доступным всем пользователям в течение нескольких недель.

Об этом пишет TechCrunch.

Функция, которая позволяет пользователям сохранять высокое разрешение фотографий, ранее проходила бета-тестирование для избранных пользователей.

"Ранее этим летом пользователи заметили, что опция доступна в бета-версии WhatsApp для Android и в приложении TestFlight для iOS, что свидетельствовало о приближении публичного запуска", - пишет издание.

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Чтобы сохранить высокое качество изображения во время отправки, нужно нажать на значок HD в верхней части экрана.

Получатель увидит отметку HD в углу изображения. При медленном интернет-соединении пользователи смогут выбрать: сохранить картинку в стандартном качестве или высоком.

"Функция HD-фотографий будет доступна для пользователей по всему миру в течение следующих нескольких недель, после чего появится поддержка HD-видео", - сообщили в Meta.

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Экономическая правда