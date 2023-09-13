Зеленский уволил одного из государственных уполномоченных АМКУ

фото: амку

Президент Владимир Зеленский своим указом от 13 сентября уволил государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Сергея Тищика.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Уволить Тищика Сергея Николаевича с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины согласно поданному заявлению", - говорится в указе.

Сергей Тищик работал государственным уполномоченным АМКУ с октября 2019 года. До этого он работал в должности директора ООО "Украинский газовый клуб", в 2014-2017 годах был руководителем дочернего предприятия "Укравтогаз" НАК "Нафтогаз".

Реклама:

Ранее издание "Наші гроші" писало, что Тищик может быть связан с олигархом Игорем Коломойским.

Напоминаем:

5 сентября Верховная Рада поддержала увольнение с должности председателя Антимонопольного комитета Украины Ольги Пищанской.

Реклама:

Сообщалось, что глава Антимонопольного комитета Ольга Пищанская оставит должность и, возможно, будет назначена председателем Фонда госимущества вместо Рустема Умерова, а на должность председателя АМКУ будет назначен глава Донецкой ВГА Павел Кириленко.

Сама Пищанская не подтвердила и не опровергла планы в дальнейшем назначить ее главой Фонда госимущества.

6 сентября Верховная Рада назначила главой Антимонопольного комитета уже бывшего главу Донецкой ОГА Павла Кириленко.

Экономическая правда