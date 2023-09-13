Зеленский уволил одного из государственных уполномоченных АМКУ
Президент Владимир Зеленский своим указом от 13 сентября уволил государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Сергея Тищика.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
"Уволить Тищика Сергея Николаевича с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины согласно поданному заявлению", - говорится в указе.
Сергей Тищик работал государственным уполномоченным АМКУ с октября 2019 года. До этого он работал в должности директора ООО "Украинский газовый клуб", в 2014-2017 годах был руководителем дочернего предприятия "Укравтогаз" НАК "Нафтогаз".
Ранее издание "Наші гроші" писало, что Тищик может быть связан с олигархом Игорем Коломойским.
Напоминаем:
5 сентября Верховная Рада поддержала увольнение с должности председателя Антимонопольного комитета Украины Ольги Пищанской.
Сообщалось, что глава Антимонопольного комитета Ольга Пищанская оставит должность и, возможно, будет назначена председателем Фонда госимущества вместо Рустема Умерова, а на должность председателя АМКУ будет назначен глава Донецкой ВГА Павел Кириленко.
Сама Пищанская не подтвердила и не опровергла планы в дальнейшем назначить ее главой Фонда госимущества.
6 сентября Верховная Рада назначила главой Антимонопольного комитета уже бывшего главу Донецкой ОГА Павла Кириленко.
Экономическая правда