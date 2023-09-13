Атомная генерация перевыполнила план производства электроэнергии на 19%

Атомные электростанции этим летом произвели на 19% больше электроэнергии, чем прогнозировалось.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Фактически АЭС ежемесячно укрепляли объединенную энергосистему Украины в среднем на 500 млн кВт·ч", - отметили в компании.

Всего летом госпредприятие НАЭК "Энергоатом" произвело 9,7 млрд кВт·ч, в результате чего перевыполнило прогнозную выработку электроэнергии атомными станциями более чем на 1,5 млрд кВт·ч.

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Такой объем позволил в достаточной степени покрыть потребности потребителей и не допустить возможного дефицита электроэнергии из-за невыполнения прогнозной выработки электроэнергии ТЭС почти на 940 млрд кВт·ч.

Несмотря на расчеты НЭК "Укрэнерго" по уменьшению производства электроэнергии и ее значительному дефициту в результате проведения ремонтной кампании, в летний период фактического небаланса не возникало.

С начала года атомные электростанции в целом произвели на 4,2 млрд кВт·ч электроэнергии больше установленной задачей.

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Напоминаем:

На украинские АЭС впервые загрузили топливо Westinghouse, которое производилось совместно с Энергоатомом. Ранее топливо для украинских АЭС производилось только в России.