Китайский онлайн-гигант Alibaba Group Holding запустил для свободного использования, включая коммерческое, модель Tongyi Qianwen на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщает Reuters.

"Новоназначенный генеральный директор Alibaba Group Эдди Ву во внутреннем письме сотрудникам сказал, что искусственный интеллект будет в центре будущей стратегии компании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что модель интегрируют во все бизнес-приложения экосистемы Alibaba, а разработчики и клиенты компании смогут использовать ее для экономически выгодного создания кастомизированных решений.

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Tongyi Qianwen работает с английским и китайским языками и призвана улучшить пользовательский опыт в различных сферах, включая корпоративный обмен информацией, голосовую помощь, онлайн-торговлю, поиск и развлечения.

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Alibaba представила Tongyi Qianwen в апреле. Телеканал СNBC называл технологию аналогом чат-бота ChatGPT, который привлек внимание мировых СМИ и специалистов в начале этого года.

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Во время отснятой демонстрации большая языковая модель ИИ под названием Tongyi Qianwen, что означает "правда из тысячи вопросов", составляла письма-приглашения, планировала маршруты поездок и консультировала покупателей относительно того, какую косметику стоит приобрести.

Напоминаем также, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited в перечень международных спонсоров войны.