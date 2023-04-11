Alibaba официально представил свою модель искусственного интеллекта Tongyi Qianwen

Китайский технологический гигант Alibaba Group Holding во вторник, 11 апреля, продемонстрировал свою генеративную модель искусственного интеллекта Tongyi Qianwen и заявил, что в ближайшее время она будет интегрирована во все приложения компании.

Об этом сообщает Reuters.

Во время отснятой демонстрации большая языковая модель ИИ под названием Tongyi Qianwen, означающая "правда с тысячи вопросов", составляла письма-приглашения, планировала маршруты поездок и консультировала покупателей по поводу того, какую косметику стоит приобрести.

Первоначально Tongyi Qianwen будет интегрирован в DingTalk, приложение Alibaba для обмена сообщениями на рабочем месте. Его можно будет использовать для суммирования заметок встреч, написания электронных писем и проектов деловых предложений. Также технология будет добавлена к голосовому помощнику Alibaba Tmall Genie.

"Эта технология внесет значительные изменения в то, как мы производим, как мы работаем и как мы живем", - сказал генеральный директор Дэниел Чжан во время прямой трансляции события.

Он добавил, что модели искусственного интеллекта, такие как Tongyi Qianwen сделают ИИ более популярным в будущем.

Облачное подразделение китайского интернет-гиганта планирует открыть Tongyi Qianwen для клиентов, чтобы они могли создавать собственные индивидуальные крупные языковые модели.

В проекте правил, опубликованном Управлением киберпространства Китая, говорится, что страна поддерживает инновации и популяризацию технологии, но создаваемый контент должен соответствовать "основным социалистическим ценностям", а также законам о безопасности данных и защите личной информации.

Нарушители этих правил могут столкнуться со штрафом или уголовным расследованием.

Предложенные правила, открытые для общественного обсуждения до 10 мая, появились в тот момент, когда правительства во всем мире ищут, как лучше регулировать генеративную технологию искусственного интеллекта, которая вызвала большую обеспокоенность по поводу ее этических последствий, а также ее влияния на национальную безопасность, рабочие места и образование.

Напоминаем:

На прошлой неделе стало известно, что китайский технологический гигант Alibaba ищет компании для тестирования собственного инструмента искусственного интеллекта – чат-бот Tongyi Qianwen AI.

Япония рассмотрит возможность внедрения технологии искусственного интеллекта ChatGPT от OpenAI на правительственном уровне, если будут решены проблемы с конфиденциальностью и кибербезопасностью.