Новому управляющему АЗС Glusco поставили условие по доходам 

ПАО "Укрнафта", которую назначили управляющим арестованных активов Медведчука - сети АЗС Glusco, поставили условие отчислять в государственную казну 85% доходов.

Об этом сообщает АРМА.

В АРМА отметили, что по договору управления "Укрнафта" обязуется ежемесячно платить в бюджет не менее 5 млн грн за эксплуатацию активов независимо от финансовых результатов.

Также компания должна отчислять в государственную казну 85% доходов от управления активами Glusco.

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"Единственной стратегической целью Агентства при выборе управляющего арестованным имуществом является максимальное увеличение отчислений в государственный бюджет. Таким образом, АРМА вносит свой вклад в усиление обороноспособности государства и стабилизации его экономики", - отметили в АРМА.

Напоминаем:

В мае 2022 года Кабмин согласовал предложение АРМА о передаче в управление НАК "Нафтогаз Украины" арестованных активов компании Glusco (до 2018 года - сеть НК "Роснефть"), которые связывали с Виктором Медведчуком.

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В то же время в конце июля 2023 года в АРМА объявили проверку эффективности управления "Нафтогазом" сетью АЗС Glusco.

В начале августа АРМА объявило о прекращении договоров с "Нафтогаз ойл трейдинг" на управление активами сети АЗС Glusco.

В "Нафтогазе" не согласились с такой оценкой работы и заявили, что под управлением "Нафтогаз ойл трейдинг" была возобновлена работа 81 АЗК и одной нефтебазы, которые не работали в течение полутора лет, вовремя выплачивалась заработная плата работникам и налоги.

При этом, глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев сообщил, что группа за период управления активами Glusco инвестировала в восстановление работы сети значительные средства, погасила ее долги, а также по просьбе АРМА заплатила им "за какую-то часть будущих доходов, поскольку о них еще не идет речь".

В НАК заявили, что "Нафтогаз ойл трейдинг" готов передать арестованные заправки сети Glusco к "Укрнафте", но при условии, что получит обратно вложенные в АЗС средства.