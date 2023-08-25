"Нафтогаз" готов передать АЗС Glusco "Укрнафте", но хочет вернуть вложенные средства

"Нафтогаз ойл трейдинг" готов передать арестованные заправки сети Glusco к "Укрнафте", но при условии, что получит обратно вложенные в АЗС средства.

Об этом заявил глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев в интервью Экономической правде.

В мае прошлого года правительство передало имущество ООО "Глуско Украина" и ООО "Глуско Ритейл" в управление ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" (НОТ).

"В 2022 году конфискованные АЗС не работали. Там, условно говоря, бродячие собаки ходили. Там, условно говоря, бродячие собаки ходили", - говорит Чернышов.

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После этого, заявляет Чернышов, НОТ погасил задолженность по зарплатам и налогам, провел ремонты, сделал ребрендинг, закупил топливо и обеспечил оборотными средствами и запустил сеть 81 АЗК.

Через год, в августе этого года, после назначения новой руководительницы АРМА, агентство расторгло договор управления арестованной сетью АЗС Glusco с ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг".

В АРМА заявили, что проверки эффективности управления активами показали факты "систематического предоставления недостоверной информации о доходах от управления активами, что имеет негативное влияние на объем поступлений, подлежащих перечислению в госбюджет".

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Впоследствии агентство предложило Кабмину передать эти активы "Укрнафте".

"Управлять АЗС - не наше дело. Мы готовы их передать, но надо вернуть средства, которые мы вложили. Давайте это урегулируем. Сам факт такой атаки является странным", - заявил Чернышов. "Возможно, новое руководство АРМА в начале своей работы хочет продемонстрировать активную позицию".

На вопрос, планирует ли "Нафтогаз" судиться, чтобы вернуть вложенные средства, глава Группы прямо не ответил, заявив, что "это безусловно надо урегулировать".

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