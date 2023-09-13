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ЕЦБ ожидает инфляцию в еврозоне выше 3% в 2024 году - Reuters

Среда, 13 сентября 2023, 11:20 - Экономическая правда

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидает, что инфляция в еврозоне в следующем году останется выше 3%, что усиливает аргументы в пользу десятого подряд повышения процентной ставки.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что квартальные прогнозы ЕЦБ, которые должны быть представлены сегодня в Совете управляющих, предусматривают, что в 2024 году инфляция превысит 3%, что противоречит ожиданиям относительно небольшого снижения ставки.

"Обновленный прогноз на 2024 год значительно превышает целевой показатель центрального банка в 2% и будет выше июньского прогноза в 3%. Он также выше 2,7%, которые прогнозировал опрос экономистов", - говорится в сообщении.

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Кроме того, ухудшение прогнозов на 2024 год добавляет аргументов в пользу повышения ставки, поскольку они подтверждают опасения, что снизить инфляцию может быть труднее, чем считалось ранее.

Напомним: 

Европейский центральный банк 27 июля, принял решение повысить три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов.

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ЕЦБ инфляция еврозона
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