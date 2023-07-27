ЄЦБ дев’ятий раз поспіль підвищив ставки: облікова зросла до 23-річного максимуму

Європейський центральний банк в четвер, 27 липня, прийняв рішення підвищити три ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів.

Про це йдеться в пресрелізі регулятора.

"Інфляція продовжує знижуватися, але очікується, що вона залишатиметься надто високою ще довго. Рада керуючих має намір забезпечити своєчасне повернення інфляції до середньострокової цілі в 2%. Тому сьогодні він вирішив підвищити три ключові процентні ставки ЄЦБ на 25 базисних пунктів", – йдеться в повідомленні.

Таким чином з 2 серпня базова ставка за кредитами буде збільшена до 4,25%, ставка за депозитами - до 3,75%, ставка за маржинальними кредитами - до 4,5%.

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Облікова ставка досягла 3,75% - найвищого рівня з 2000 року.

"Майбутні рішення ради керуючих ЄЦБ забезпечать збереження ключових ставок так довго, як це буде потрібно, на рівнях, що обмежують економічну активність достатньою мірою, щоб домогтися своєчасного повернення інфляції в єврозоні до 2-відсоткового цільового показника ЄЦБ", – додали в регуляторі.

Це вже дев'яте поспіль підвищення облікової ставки Європейським центробанком. У вересні ЄЦБ може знову підвищити ставку або залишити її на поточному рівні, залежно від темпів уповільнення інфляції до цільового показника у 2%.

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Нагадуємо:

Правління Національного банку на засіданні в четвер, 27 липня, прийняло рішення знизити облікову ставку з 25% до 22%, вперше з червня 2022 року.

Федеральна резервна система США (ФРС) за підсумками дводенного засідання очікувано підвищила ключову ставку на 25 б.п. - до 5,25 - 5,5%, це найвища ставка за останні 22 роки.