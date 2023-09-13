В Украине растет количество ДТП с травмированными и погибшими: в антирейтинге три области

В течение января-июля 2023 года в Украине случилось 12,6 тысячи, количество инцидентов на дорогах практически сравнялось с показателями за соответствующий период 2021 года.

Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот.

Лидером по количеству аварий и количеству погибших в результате дорожных происшествий в очередной раз стала Днепропетровщина. За семь месяцев в области было зафиксировано 1,2 тыс. инцидентов. Всего сейчас на Днепропетровщину приходится 9% от общего количества таких дорожно-транспортных происшествий.

Второе место в этом рейтинге занимает Львовщина (чуть меньше 1,1 тыс), а замыкает тройку Киев (1045 ДТП с пострадавшими).

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Также Днепропетровская область лидирует по количеству людей, погибших в ДТП - 164 человек.

Второе и третье места в данном антитопе - за Львовщиной и Киевщиной, где в авариях погибли 116 и 111 граждан соответственно.

Эти же регионы, но в несколько ином порядке, сформировали рейтинг областей по количеству травмированных в ДТП: на Львовщине и Днепропетровщине пострадали почти 1,4 тыс. человек, а на Киевщине - 1,2 тыс.

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В то же время наибольший прирост ДТП с пострадавшими был зафиксирован в Волынской области: количество аварий с жертвами в этом регионе увеличилось на 45% к соответствующему периоду 2021-го.

Напоминаем:

Одновременно в Украине фиксируется резкий всплеск долгов украинцев, среди которых в топе - неуплата штрафов за нарушение ПДД. 19,7% долгов в Реестре должников касаются именно этой категории.