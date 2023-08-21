Резкий всплеск долгов украинцев в течение последних трех месяцев: топ причин

В течение последних трех месяцев количество долгов в Едином реестре должников выросло более чем на полмиллиона - это почти столько же, как от начала полномасштабной войны до мая 2023 года.

Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот.

Так, в течение последних трех месяцев количество долгов украинцев в Едином реестре должников выросло на 7%. Речь идет о более чем полумиллионе новых долгов.

Для сравнения, с начала полномасштабной войны до мая 2023 года количество записей в Реестре увеличилось всего на 8%. А за весь 2021 год прирост составлял почти 1,5 млн долгов или 29%.

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В топе 2023 года - взыскания в пользу государства, штрафы за нарушение ПДД и долги по кредитам.

Наибольший прирост за последние три месяца произошел в категории "Взыскание в пользу государства" - +17%. Количество таких долгов в реестре наибольшее, их доля составляет 22,5%.

Вторая по популярности причина, по которой украинцы оказываются в Реестре должников - это нарушение ПДД. На сьогодні 19,7% долгов в Реестре касаются именно этой категории.

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Топ-3 замыкает взыскание средств по кредитным задолженностям - 17,5% от общего количества долгов украинцев. Стоит отметить, что более чем год с начала полномасштабной работы эта категория уменьшалась, зато с начала мая наблюдается увеличение количества долгов - +107 тысяч записей или 7%. Вероятно, это связано с отменой моратория на взыскание задолженностей, сумма которых не превышает 100 тысяч грн.

Еще одна категория, в которой с мая наблюдается существенный рост - взыскание судебного сбора. За последние три месяца прирост составил +10%, а за год их количество увеличилось почти вдвое - с 193 тысяч в августе прошлого года до 355 тысяч в этом году.