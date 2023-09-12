Ціна нафти Brent зросла до максимуму з листопада 2022 року

Ціна на нафту марки Brent піднялась до 91 дол за барель, а трейдери чекають нових сигналів щодо попиту і пропозиції на ринку.

Про це повідомляє enkorr.

Зазначається, що вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 91 дол за барель, що на 0,36 дол (0,4%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.

У понеділок ціна цих контрактів опустилася на 0,01 дол, до 90,64 дол за барель.

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Загалом трейдери очікують місячного звіту ОПЕК і Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) з нафтового ринку, які мають опублікувати у вівторок і середу відповідно.

Також ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) здорожчали на цей час на 0,45 дол (0,52%), до 87,74 дол за барель. НА попередніх торгах вартість цих контрактів опустилася на 0,22 дол (0,3%), до 87,29 дол за барель.

Крім того, під час торгів у понеділок ціна на Brent піднімалася до позначки 91,45 дол за барель, на WTI – до 88,15 дол за барель.

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Обидва контракти торгуються на максимумах із листопада, оскільки існує побоювання через можливість дефіциту пропозиції нафти після продовження добровільного обмеження видобутку Саудівською Аравією до кінця поточного року.

За словами засновника Vanda Insights у Сингапурі Вандана Харі, імпульс до зростання нафтового ринку на цю мить вичерпано. Тепер ринку потрібні нові сигнали, щоб вибрати подальший напрям. Ціни, можливо, коливатимуться близько 90 дол за барель якийсь час

Додається, що за останні два тижні вартість Brent зросла більш ніж на 7%, WTI – майже на 10%.

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Економічна правда.