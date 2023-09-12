Новый чип и поддержка Siri: Apple показала новые Apple Watch и Apple Watch Ultra 2
Компания Apple на презентации показала новые смартчасы Apple Watch и Apple Watch Ultra 2.
Об этом известно из трансляции мероприятия.
Характеристики Apple Watch 9
Главный операционный директор Джефф Уильямс представляет новое поколение Apple Watch. Новые смартчасы имеет новый чип S9. Компания называет его своим самым мощным чипом. Новый чип имеет 5,6 миллиарда транзисторов с новым четырехъядерным нейронным механизмом. Это обеспечивает 18-часовую автономную работу в течение всего дня.
Графический процессор на 30% быстрее, благодаря чему последнее обновление программного обеспечения работает более плавно.
Запросы Apple Watch Series 9 Siri теперь обрабатываются на устройстве, что значительно ускоряет реагирование на многие задачи. В компании говорят, что функция диктовки на Series 9 на 25% точнее, чем на Series 8.
Также позже появится новая функция – использование Siri для регистрации или доступа к данным о здоровье.
Кроме этого у Apple Watch появилась новая функция "двойного прикосновения". С помощью этой функции можно дважды коснуться указательным пальцем большого пальца, чтобы ответить на вызовы, завершать вызовы, открывать виджеты и выполнять другие задачи, когда другая рука занята.
Дисплей сделали ярче – до 2000 нит. Это вдвое больше, чем у Series 8.
Новая модель смартчасов будет доступна в розовом, красном и других обычных цветах. Есть также новые модели из нержавеющей стали в обычном, золотом и черном цветах.
Цена на Apple Watch 9 начинается от 399 дол, а цена на Apple Watch SE от 299 дол.
Характеристики Apple Watch Ultra 2
Новая архитектура дисплея часов с яркостью 3000 нит позволяет повысить читабельность при самом ярком солнечном свете.
Время автономной работы составляет 36 часов в одном заряде и 72 часа в режиме пониженного энергопотребления.
Часы также получили чипсет S9, который заметно ускоряет работу устройства по сравнению с прошлогодними моделями.
Цена на Apple Watch Ultra 2 начинается от 799 долларов.
Экономическая правда