Новый чип и поддержка Siri: Apple показала новые Apple Watch и Apple Watch Ultra 2

Apple

Компания Apple на презентации показала новые смартчасы Apple Watch и Apple Watch Ultra 2.

Об этом известно из трансляции мероприятия.

Характеристики Apple Watch 9

Главный операционный директор Джефф Уильямс представляет новое поколение Apple Watch. Новые смартчасы имеет новый чип S9. Компания называет его своим самым мощным чипом. Новый чип имеет 5,6 миллиарда транзисторов с новым четырехъядерным нейронным механизмом. Это обеспечивает 18-часовую автономную работу в течение всего дня.

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Графический процессор на 30% быстрее, благодаря чему последнее обновление программного обеспечения работает более плавно.

Запросы Apple Watch Series 9 Siri теперь обрабатываются на устройстве, что значительно ускоряет реагирование на многие задачи. В компании говорят, что функция диктовки на Series 9 на 25% точнее, чем на Series 8.

Также позже появится новая функция – использование Siri для регистрации или доступа к данным о здоровье.

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Кроме этого у Apple Watch появилась новая функция "двойного прикосновения". С помощью этой функции можно дважды коснуться указательным пальцем большого пальца, чтобы ответить на вызовы, завершать вызовы, открывать виджеты и выполнять другие задачи, когда другая рука занята.

Дисплей сделали ярче – до 2000 нит. Это вдвое больше, чем у Series 8.

Новая модель смартчасов будет доступна в розовом, красном и других обычных цветах. Есть также новые модели из нержавеющей стали в обычном, золотом и черном цветах.

Apple

Цена на Apple Watch 9 начинается от 399 дол, а цена на Apple Watch SE от 299 дол.

Характеристики Apple Watch Ultra 2

Новая архитектура дисплея часов с яркостью 3000 нит позволяет повысить читабельность при самом ярком солнечном свете.

Время автономной работы составляет 36 часов в одном заряде и 72 часа в режиме пониженного энергопотребления.

Часы также получили чипсет S9, который заметно ускоряет работу устройства по сравнению с прошлогодними моделями.

Цена на Apple Watch Ultra 2 начинается от 799 долларов.

Экономическая правда