По программе "еОселя" выдали 3,1 тысячи ипотечных кредитов на 4,4 миллиарда

С начала запуска программы "еОселя" 3 099 украинских семей получили льготные кредиты на общую сумму 4,4 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

"3 099 украинских семей уже получили льготные ипотечные кредиты по правительственной программе "еОселя" и смогут приобрести жилье. Банки выдали таких кредитов на 4,4 млрд грн. Только на прошлой неделе кредиты по программе приняли около 200 украинцев. 63% из них – военнослужащие и силовики", – отметила замминистра экономики Надежда Бигун.

В общей сложности военнослужащим выдали 74% ипотечных кредитов от старта программы, 13% кредитов получили педагоги и ученые, 10% – медики.

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На прошлой неделе украинцы получили по программе "еОселя" 191 кредит, среди которых:

кредиты под 3% получили 125 военнослужащих и силовиков, 22 педагога, 15 медиков и 1 ученый;

кредиты под 7% получили 26 украинцев без собственного жилья и 2 внутренне перемещенных лица.

Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (141 кредит) и у застройщика (50).

Больше всего ипотечных кредитов взяли жители Киевской области (71 кредит) и Киева (34 кредита).

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Минэкономики

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Напоминаем:

В июле Кабинет министров принял решение, которым разрешил подавать заявки на получение льготных ипотечных кредитов по программе "еОселя" всем украинцам, которые не имеют собственного жилья.

Таким образом, для военнослужащих ВСУ по контракту, учителей, медиков и ученых льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий – участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан – ставка ипотеки составляет 7%.