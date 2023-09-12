Правительство определило "Нафтогаз" поставщиком "последней надежды" на рынке газа до конца военного положения

Кабинет министров обязал газоснабжающую компанию "Нафтогаз Украины", которая входит в группу "Нафтогаз", выполнять функции поставщика "последней надежды" на газовом рынке до завершения военного положения и полгода после его отмены.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Определено на период военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены общество с ограниченной ответственностью "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" без проведения конкурса", - сообщил Мельничук.

Поставщик "последней надежды" - это поставщик, который предоставляет свои услуги, если больше никто их не предоставляет по ряду причин: либо из-за того, что от клиента все остальные отказались из-за задолженности, либо из-за того, что больше никто не может по определенным техническим причинам. Реклама:

Напомним:

Ранее "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" заявила о том, что у нее закончился срок выполнения функций и обязанностей поставщика "последней надежды" (ППН) с 22 июля этого года.

Экономическая правда

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