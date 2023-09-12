С начала года таможни выявили более 8 тысяч нарушений: стоимость незаконного имущества выросла в три раза

С января по август Государственная таможенная служба выявила 8110 нарушений таможенных правил, стоимость предметов правонарушения выросла почти втрое по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, - до 6,7 миллиарда гривень.

Об этом сообщает прессслужба Гостаможслужбы.

В первые 8 месяцев таможенники изъяли предметы правонарушений на сумму почти 559 млн грн. В частности:

промышленных товаров на 398 млн грн;

продовольственных товаров на 58 млн грн;

валюты на 66 млн грн;

транспортных средств 37 млн грн.

Непосредственно таможни рассмотрели 2269 дел о нарушении таможенных правил. Также было взыскано в виде штрафов 81,6 млн грн, из которых в госбюджет пошли 48 млн грн.

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На рассмотрение в суд таможни передали 4451 дело о нарушении таможенных правил на 2 млрд грн. По результатам рассмотрения суды конфисковали товаров и оштрафовали более чем на 1,5 млрд грн (конфискация – 800 млн грн, штрафы – 718 млн грн).

гостаможслужба

Напоминаем:

Еще два представителя украинского бизнеса - "Новая Почта Глобал" и "Стальканат" - получили статус авторизованного экономического оператора (АЭО), предоставляющего возможность пользоваться преимуществами и упрощениями при таможенном оформлении.

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