В "Дії" можно приобрести новые военные облигации "Евпатория"
В приложении "Дія" появилась возможность приобрести новую военную облигацию - "Евпатория".
Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.
Отмечается, что Минфин 5 сентября выпустил новые военные облигации на сумму 3,5 млрд гривен. Средняя ставка доходности на первичных аукционах по этим облигациям установлена на уровне 18,31%, а погашение по ним состоится 18 июня 2025 года.
Соответственно, такие военные ОВГЗ с сегодняшнего дня каждый гражданин может приобрести в приложении "Дія" под названием "Евпатория".
Кроме того, пользователи в "Дії" могут реинвестировать полученные от погашенных военных облигаций средства в новые облигации "Евпатория".
"На сегодня почти 2 млн облигаций приобретено именно через приложение Дія. Вкладчики успешно инвестируют свои средства в деоккупацию Донецка, Луганска, Мариуполя, Херсона, Новой Каховки, Энергодара, Бердянска, Севастополя, Мелитополя, а также АР Крым, а отныне - Евпатории", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в 2023 году благодаря военным облигациям в государственный бюджет Минфин привлек на сумму более 165 млрд гривен.
Чтобы приобрести облигацию необходимо:
- зайти в "Дію";
- на главном экране нажать на Военные облигации;
- выбрать облигацию, партнера и количество;
- подписать и оплатить;
- облигация в течение 3 дней появится в приложении.
Напомним:
Ранее в "Дії" появилась возможность приобрести новую военную облигацию - "Новая Каховка"