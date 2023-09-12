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В "Дії" можно приобрести новые военные облигации "Евпатория"

Вторник, 12 сентября 2023, 10:49 - Игорь Пилипив

В приложении "Дія" появилась возможность приобрести новую военную облигацию - "Евпатория". 

Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов. 

Отмечается, что Минфин 5 сентября выпустил новые военные облигации на сумму 3,5 млрд гривен. Средняя ставка доходности на первичных аукционах по этим облигациям установлена на уровне 18,31%, а погашение по ним состоится 18 июня 2025 года.

Соответственно, такие военные ОВГЗ с сегодняшнего дня каждый гражданин может приобрести в приложении "Дія" под названием "Евпатория".

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Кроме того, пользователи в "Дії" могут реинвестировать полученные от погашенных военных облигаций средства в новые облигации "Евпатория".

"На сегодня почти 2 млн облигаций приобретено именно через приложение Дія. Вкладчики успешно инвестируют свои средства в деоккупацию Донецка, Луганска, Мариуполя, Херсона, Новой Каховки, Энергодара, Бердянска, Севастополя, Мелитополя, а также АР Крым, а отныне - Евпатории", - говорится в сообщении. 

Добавляется, что в 2023 году благодаря военным облигациям в государственный бюджет Минфин привлек на сумму более 165 млрд гривен.

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Чтобы приобрести облигацию необходимо:

  • зайти в "Дію"; 
  • на главном экране нажать на Военные облигации; 
  • выбрать облигацию, партнера и количество; 
  • подписать и оплатить; 
  • облигация в течение 3 дней появится в приложении.

Напомним:

Ранее в "Дії" появилась возможность приобрести новую военную облигацию - "Новая Каховка"

Минфин облигации Минцифра
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